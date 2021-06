La joint venture cinese di Alstom si aggiudica il suo primo contratto di gestione e manutenzione APM aeroportuale

(FERPRESS) – Roma, 16 GIU – Nel giugno 2021, la joint venture cinese di Alstom, CRRC Puzhen Bombardier Transportation Systems Limited (PBTS) si è aggiudicata un nuovo contratto dall’aeroporto internazionale di Chengdu Tianfu per fornire servizi di gestione e manutenzione per il sistema di trasporto automatizzato di persone Innovia (APM) dell’aeroporto, costruito da PBTS che entrerà in servizio alla fine di giugno 2021. Il contratto ha un valore di quasi 20,3 milioni di euro (160 milioni di CNY IVA esclusa).

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 16/6/2021 h 13:44 - Riproduzione riservata