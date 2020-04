Con la Fondazione NC arriva il progetto “FerroSolidali FNC” per sostegno ai ferrovieri

(FERPRESS) – Roma, 28 APR – La Fondazione Nazionale delle Comunicazioni, nell’ambito del sostegno ai ferrovieri del Gruppo Ferrovie dello Stato, ha organizzato un nuovo servizio di assistenza e solidarietà rivolto ai lavoratori cui si applica il contratto aziendale del Gruppo Ferrovie dello Stato, che ha dato la possibilità di fruire di bonus per le famiglie e incentivi dedicati al sostegno di situazioni economiche familiari disagiate.

Il progetto “FerroSolidali FNC” prevede un bonus per l’assistenza all’infanzia e scolastica e in incentivi per situazioni di disagio familiare dovuto prevalentemente a perdita del reddito. Il Consiglio Di Amministrazione della Fondazione Nc, ha approvato 75 bonus riconosciuti a vario titolo ai lavoratori che hanno presentato domanda.

A tal proposito il Direttore Generale, Aleramo Ceva Grimaldi, ha dichiarato: “Non abbiamo fatto mancare ai ferrovieri e ai soggetti del Welfare di Comunità il nostro dividendo sociale, in un momento particolarmente difficile.”

