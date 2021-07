La divisione Cruise del Gruppo MSC e Fincantieri partner per la costruzione di un nuovo terminal al porto di Miami

(FERPRESS) – Trieste, 9 LUG – La Divisione Cruise del Gruppo MSC e Fincantieri hanno annunciato oggi la firma di un contratto per la costruzione da parte di Fincantieri Infrastructure Florida di un nuovo mega terminal crociere presso il porto di Miami, hub del settore crocieristico per il Nord America e i Caraibi.

Il nuovo terminal comporterà un investimento di circa 350 milioni di euro, e sarà costituito da un corpo centrale multilivello che servirà contemporaneamente fino a tre navi di ultima generazione e un transito fino a 36.000 viaggiatori ogni giorno. Progettato dal pluripremiato studio di architettura Arquitectonica, sarà completato entro dicembre 2023.

