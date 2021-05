La diritta via: Dante Alighieri sulle strade d’Italia ed Europa con MarinoBus

(FERPRESS) – Altamura, 26 MAG – MarinoBus, il marchio italiano del trasporto passeggeri su gomma, presenta “La diritta via” iniziativa con cui da domani celebrerà Dante Alighieri sulle strade d’Italia e non solo, a 700 anni dalla sua morte. Due pullman del marchio con il picchio saranno esteticamente rivisitati: una nuova livrea dominata dal celebre profilo del Sommo Poeta caratterizzerà gli esterni; all’interno, invece, saranno riprodotti alcuni dei più famosi versi della Commedia.

