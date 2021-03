La crescita dell’E-commerce B2B: +70% entro il 2027 per un valore di 20,9 trillioni di dollari

(FERPRESS) – Milano, 30 mar – DHL Express, leader nel trasporto espresso internazionale, ha presentato oggi un nuovo Libro Bianco dal titolo “The Ultimate B2B E-commerce Guide: Tradition is out. Digital is in”. Lo studio prevede una forte crescita per il mercato dell’e-commerce B2B nei prossimi anni: entro il 2025, l’80% di tutte le interazioni di vendita B2B tra fornitori e acquirenti professionali avverrà attraverso canali digitali.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 30/3/2021 h 11:59 - Riproduzione riservata