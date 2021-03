La cooperativa Railcoop ha raggiunto il capitale sociale necessario per ottenere la licenza ferroviaria passeggeri

(FERPRESS) – Roma, 4 MAR – Railcoop, la prima cooperativa di interesse collettivo in Francia dedicata alla ferrovia, ha appena superato il livello di capitale sottoscritto di 1,5 milioni di euro, condizione necessaria per ottenere la licenza di operatore ferroviario passeggeri.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it