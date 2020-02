La Comunità di Madrid stanzia 14,5 milioni di euro per il rinnovo dei binari della metropolitana

(FERRESS) – Roma, 25 FEB – La Comunità di Madrid investirà 14,5 milioni di euro per il rinnovo dei binari della metropolitana di Madrid. Il Consiglio direttivo ha dato il via libera all’assunzione da parte della società del servizio di rinnovo ferroviario per i prossimi 4 anni, che comporterà l’installazione di 179 chilometri di corsia.

