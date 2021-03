La Comunità di Madrid investe più di 6 mln per la supervisione e il controllo della manutenzione della metropolitana

(FERPRESS) – Roma, 3 MAR – La Comunità di Madrid investirà più di 6 milioni di euro nella supervisione e nel controllo della manutenzione del tracciato della metropolitana di Madrid per garantire la sicurezza del traffico e l’affidabilità delle strutture. A tal fine, il Consiglio direttivo ha dato oggi il via libera al contratto di servizio di assistenza tecnica per la manutenzione integrale della sovrastruttura dei binari della metropolitana di Madrid per un periodo di quattro anni.

Tramite questo contratto, Metro garantirà che tutte le azioni svolte nella manutenzione dei binari siano eseguite correttamente. I depositi Canillejas, Sacedal e Cuatro Vientos della periferia saranno i luoghi in cui verranno eseguiti questi lavori, che consentiranno di soddisfare le esigenze dell’intera rete.

Grazie a questo contratto, Metro de Madrid potrà contare su personale di supporto esterno e risorse ausiliarie altamente specializzate che garantiranno il rispetto degli standard di sicurezza e qualità nei lavori di manutenzione ordinaria dei binari. Questi lavori vanno dal rinnovo dei supporti delle rotaie o degli elementi critici degli scambi alla correzione dei difetti geometrici, tra le altre attività.

In questo modo è possibile prevenire futuri incidenti sulla rete Metro de Madrid, garantendo la sicurezza nella circolazione dei treni, una maggiore disponibilità del servizio e l’affidabilità delle strutture, che si traduce in ultima analisi nel comfort dei viaggiatori .

