La Comunità di Madrid installerà 41 nuovi ascensori in 12 stazioni della metropolitana

(FERPRESS) – Roma, 16 NOV – La Comunità di Madrid installerà un totale di 41 ascensori nelle stazioni della metropolitana di Begoña (L10), Ventas (L2 e L5), Avenida de América (L4, L6, L7 e L9), San Bernardo (L2 e L4) e Diego de León (L4, L5 e L6), all’interno del Piano di Accessibilità sviluppato dalla società pubblica di Madrid nel suo tentativo di migliorare l’accessibilità.

Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, David Pérez, ha presentato oggi presso la stazione di Avenida de América, i dettagli costruttivi e il calendario che consentiranno l’abbattimento delle barriere architettoniche in cinque nuove stazioni della rete. Pérez ha anche conosciuto, in modo particolare, il progetto di costruzione e installazione di dieci nuovi ascensori che renderanno pienamente accessibile questo importante nucleo modale.

