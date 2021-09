La Comunità di Madrid inaugura una nuova sala di formazione per il Consorzio Regionale dei Trasporti

(FERPRESS) – Roma, 17 SET – La Comunità di Madrid ha lanciato, attraverso il Consorzio Regionale dei Trasporti (CRTM), un nuovo spazio per mostre e formazione sui trasporti pubblici presso la stazione della metropolitana Nuevos Ministerios. Il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, David Pérez, ha visitato oggi questa aula e ha potuto contemplare la mostra permanente, che offre abbondanti informazioni sulla storia del Consorzio dalla sua nascita nel 1985 ai giorni nostri.

L’azienda pubblica Metro de Madrid ha affidato al Consorzio la gestione di questo spazio, che sarà dedicato ad ospitare mostre e collezioni legate al trasporto pubblico della regione, oltre ad avere un’aula di formazione per gli operatori dei diversi uffici del CRTM, con una capienza di 35 persone, utilizzabile anche per conferenze e presentazioni.

L’obiettivo principale di questa iniziativa è promuovere l’uso del trasporto pubblico tra gli scolari e gli studenti di Madrid e renderli consapevoli dei vantaggi del suo utilizzo nel ridurre l’impronta di carbonio. Pérez ha sottolineato che “la Comunità di Madrid promuoverà una campagna di informazione nelle scuole secondarie della regione, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Università, Scienze e Portavoce, per promuoverne l’uso tra i giovani”. “E’ necessario sin dalla tenera età rendere consapevole la popolazione del beneficio che comporta per tutti”, ha aggiunto.

Verrà così attivato un team di divulgatori che visiterà gli istituti di istruzione secondaria della regione per far conoscere e informare i giovani del sistema di trasporto pubblico che la Comunità di Madrid ha e promuoverne l’uso, attraverso i diversi mezzi che esso comprende, migliorare la mobilità e quindi ridurre l’inquinamento nei grandi centri urbani. Questo processo di formazione può essere svolto anche nelle nuove strutture della stazione Nuevos Ministerios visitate oggi dal consigliere.

La Comunità di Madrid prosegue nel suo impegno per migliorare la mobilità, e continua a promuovere politiche che accelerino la transizione verso una rete di trasporto pubblico a zero emissioni, promuovendo la mobilità elettrica e altre energie non inquinanti come l’idrogeno. L’obiettivo è continuare a cercare strategie più efficienti e sostenibili.

Nell’anno accademico 2020-2021 si sono tenuti 44 incontri di formazione o talk in otto scuole secondarie della regione, tenuti da personale CRTM. Questa iniziativa riprenderà dal prossimo ottobre in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Scienza e del Portavoce.

