La Comunità di Madrid dà il via all’esercizio dell’opzione per l’acquisto di 684 treni per la metropolitana

(FERPRESS) – Roma, 6 DIC – La Comunità di Madrid ha approvato nel Consiglio direttivo tenutosi mercoledì scorso l’esercizio dell’opzione per l’acquisto di 684 unità di vetture Metro de Madrid serie 3000 e 9000, con un investimento di 367 milioni di euro che verrebbe pagato in due annualità.

L’operazione prevede di avvalersi di tale modalità al termine della locazione, per conseguire un risparmio di 133,5 milioni di euro rispetto al costo degli stessi treni in caso di mancato esercizio.

Pubblicato da AB il: 6/12/2021 h 13:38 - Riproduzione riservata