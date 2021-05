La Comunità di Madrid completa l’installazione dei defibrillatori su tutta la rete metropolitana

(FERPRESS) – Roma, 11 MAG – La Comunità di Madrid ha completato oggi l’installazione dell’ultimo defibrillatore previsto per le stazioni della metropolitana di Madrid e che, ad oggi, ha permesso all’80% dei viaggiatori che ne avevano bisogno di essere trasferito vivo in un centro ospedaliero. Con questa iniziativa, Metro diventa una delle reti di trasporto più cardioprotette d’Europa.

In totale, con il dispositivo installato oggi, la metropolitana di Madrid dispone di 316 defibrillatori tra stazioni e centri di lavoro. Si tratta di un numero superiore alle normative, che richiedono ai defibrillatori di avere defibrillatori in tutte quelle stazioni con un afflusso di oltre 5.000 viaggiatori giornalieri.

