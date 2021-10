La Comunità di Madrid celebra il decimo anniversario dei Percorsi Verdi aggiungendo 5 nuove proposte

(FERPRESS) – Roma, 15 OTT – La Comunità di Madrid celebra il decimo anniversario del lancio dei primi Percorsi Verdi con l’inclusione di cinque nuove proposte nel suo ampio catalogo. Organizzati dal Consorzio Regionale dei Trasporti di Madrid (CRTM), possono essere effettuati sia da pedoni che da ciclisti. I primi tre sono l’RV-7.6 Manzanares el Real-Colmenar Viejo, l’RV-7.7 Colmenar Viejo-Tres Cantos e l’RV-7.8 Tres Cantos-El Pardo.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it