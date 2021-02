La Comunità di Madrid aumenta del 25% la flotta di veicoli a emissioni zero in metropolitana per lavori di manutenzione e funzionamento

(FERPRESS) – Roma, 8 FEB – La Comunità di Madrid dà il via libera a Metro de Madrid per aggiudicare l’appalto per la fornitura di 149 veicoli, autovetture e veicoli industriali, sotto forma di noleggio, per un periodo di quattro anni e per un valore di tre milioni di euro. L’obiettivo è ammodernare la flotta con veicoli a zero emissioni, che con queste nuove acquisizioni aumenta del 25%.

L’acquisizione sarà effettuata in due lotti: uno di 57 veicoli elettrici e ibridi plug-in e un altro di 92 a combustione interna. In questo modo, la flotta a emissioni zero della metropolitana di Madrid diventerà il 38,25% della flotta totale in affitto.

Per lo svolgimento della normale attività dei diversi reparti di esercizio e manutenzione di treni, impianti e infrastrutture della rete Metro de Madrid, è necessario utilizzare veicoli per il trasporto di personale, strumenti e materiali alle diverse strutture della rete, che dispone di 294 chilometri, 302 stazioni e 12 depositi, oltre a diverse ubicazioni di edifici per uffici nella città di Madrid.

Il tipo di veicoli che Metro de Madrid ha nella sua flotta è molto vario e non consente che tutti siano elettrici oa zero emissioni. Esistono quindi veicoli pesanti (con un carico superiore a 3.500 kg), utilizzati principalmente per la movimentazione di oggetti molto voluminosi e pesanti, come carrelli o assi, tra gli armadi.

Sono inoltre presenti mezzi pesanti misti (biviales), che possono circolare anche sulla rete ferroviaria e sono utilizzati principalmente dalle squadre di incidente sulla rete, sia treni che impianti.

Allo stesso modo, la periferia dispone di veicoli di tipo furgone (fino a 3.500 kg di carico) nelle sue molteplici varianti, a seconda del reparto e delle esigenze di trasporto di persone e materiali. È il tipo di veicolo più diffuso all’interno dell’azienda e oltre il 49% è a zero emissioni. Vi sono infine i veicoli di tipo turistico, utilizzati per lo spostamento del personale tra le sedi aziendali e le sedi, di cui circa il 95% sono a zero emissioni.

Con queste nuove acquisizioni, tra l’altro, l’obiettivo è anche quello di facilitare la mobilità di tecnici e quadri in tutta l’azienda nei loro viaggi di lavoro. Verranno inoltre risolte problematiche logistiche per il trasferimento del personale ai centri satellite e la raccolta dei materiali di urgente necessità nella manutenzione dei treni, che incideranno direttamente sul miglioramento della disponibilità di materiale rotabile del servizio di Manutenzione Treni.

I miglioramenti nei vantaggi e nell’equipaggiamento generale dei veicoli includono l’incorporazione di un navigatore in tutti loro per ottimizzare i percorsi, l’ubicazione delle destinazioni e quindi migliorare i tempi di viaggio e quindi la produttività; l’incorporazione di un limitatore di velocità, in modo da evitare sanzioni alla circolazione per eccesso di velocità; la separazione del vano di carico dall’abitacolo mediante griglie o schermi; e finestrini posteriori e vano di carico in vinile, per la protezione e la sicurezza delle merci trasportate.

