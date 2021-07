La Comunità di Madrid approva più di 63 milioni di euro per la pulizia dei treni della metropolitana

(FERPRESS) – Roma, 5 LUG – Il Consiglio direttivo della Comunità di Madrid questa settimana ha autorizzato Metro de Madrid a contrarre il servizio di pulizia del materiale rotabile della società con un budget di gara di base di 63,2 milioni di euro e una durata di quattro anni, con un massimo di due proroghe di sei mesi ciascuna.

