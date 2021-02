La Comunità di Madrid approva 3,3 mln per rinnovare la segnaletica della linea 7 della metropolitana

(FERPRESS) – Roma, 24 FEB – La Comunità di Madrid investirà 3,3 milioni di euro nel rinnovo del segnalamento dei sistemi di conduzione (ATO, Automatic Train Operation) della linea 7 della metropolitana. Oggi il Consiglio direttivo ha approvato l’appalto di lavori per la modifica di questo sistema, il cui obiettivo è migliorare la qualità, la disponibilità, la capacità di trasporto e l’efficienza nella manutenzione.

In particolare, verranno rinnovati gli impianti preposti alla guida e all’esercizio automatico della linea 7A (Pitis-Estadio Metropolitano) per adeguarsi a quelli installati sulle altre linee della rete. Ciò consentirà anche di espandere la tipologia di treni che possono circolare su questa linea.

Il lavoro richiesto per modificare il sistema comprende la raccolta dei materiali e la loro installazione, nonché le prove di utilizzo, la loro messa in servizio e la documentazione necessaria. I lavori verranno eseguiti di notte per evitare disagi ai viaggiatori.

Questa ristrutturazione fa parte di un progetto che prevede il rinnovamento tecnologico dei sistemi di segnalamento della rete della metropolitana di Madrid. Questo per migliorare la qualità del servizio fornito dalla metropolitana, soprattutto in termini di sicurezza, disponibilità, capacità ed efficienza di manutenzione. Pertanto, sistemi simili sono già stati installati sulle linee 2, 3, 4, 5, 7B, 8, 9, 10, 11, 12 e 10B.

Il sistema da rinnovare sulla linea 7 consente la guida automatica, garantendo tempi di percorrenza minimi, una guida fluida e un miglior comfort per i viaggiatori rispetto alla guida manuale. Una volta che il macchinista avvia il comando di marcia, il treno esegue automaticamente il processo di avviamento, la fase di regolazione delle marce e la fase di arresto in ogni stazione, incorporando alcune funzioni per controllare l’avanzamento del treno, come la velocità nelle gallerie.

