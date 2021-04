La Commissione europea lancia una raccolta di progetti per investimenti dell’Alleanza europea per l’idrogeno pulito

(FERPRESS) – Roma, 13 APR – La Commissione ha lanciato un invito a tutti gli oltre 1000 membri dell’Alleanza europea per l’idrogeno pulito a presentare progetti per tecnologie e soluzioni per l’idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio. Questo è un passo importante nella costruzione di una riserva di progetti di investimento fattibili per raggiungere gli obiettivi fissati nella strategia sull’idrogeno per un’Europa climaticamente neutra. La scadenza per la presentazione dei progetti è il 7 maggio.

13/4/2021