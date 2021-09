“La città in tasca”: l’abbonamento annuale Tper, convenienza e maggiore comodità d’acquisto

(FERPRESS) – Bologna, 31 AGO – Con l’abbonamento annuale TPER “hai la città in tasca”. Questo lo slogan scelto per la campagna abbonamenti 2021-2022 che parte in questi giorni.

Con la tessera Mi Muovo l’abbonamento annuale al trasporto pubblico locale di Tper si conferma la scelta più leggera per l’utente (con la tariffa bloccata e vantaggiosa), più leggera per l’ambiente e più leggera per la città.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 31/8/2021 h 11:18 - Riproduzione riservata