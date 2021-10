La città di Livorno al Green Blue Days di Napoli. Appuntamento giovedì 14 ottobre

(FERPRESS) – Livorno, 12 OTT – La città di Livorno, rappresentata dall’assessora al Porto Barbara Bonciani entra nel comitato istituzionale del Green Blue Days di Napoli che si terrà dal 13 al 15 ottobre a Napoli. L’evento, di alto calibro professionale, prevede sessioni scientifiche e talk focalizzate su tematiche attinenti la green vision, coordinate dall’Istituto di ricerca IRISS-CNR di Napoli.

Del Comitato Istituzionale dell’evento, fanno parte esponenti del mondo istituzionale e scientifico fra cui Massimo Clemente (direttore CNR-IRISS), Maria Chiara Carrozza (presidente del CNR), Il Ministro Enrico Giovannini, il presidente del CNEL Tiziano Treu e i presidenti dell’Adsp del Mar Ligure Orientale Mario Sommariva e del Mar Tirreno Centrale Andrea Annunziata.

