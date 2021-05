La campagna di monitoraggio MOM continua con gli screening anche sugli scuolabus

(FERRPRESS) – Treviso, 14 MAG- La sicurezza a bordo, in termini di salute dei passeggeri e lavoratori, è la priorità più importante per l’Azienda del trasporto pubblico trevigiano. Mobilità di Marca ha appena concluso la prima campagna di screening per ricerca specifica di COVID-19 a bordo dei mezzi della flotta. Già 54 i tamponi eseguiti sulle superfici di contatto più esposte (maniglie, pulsantiere, sedili), coinvolti mezzi del trasporto pubblico ma anche dei servizi scuolabus realizzati per gli i Comuni.

