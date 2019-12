La BEI sostiene l’italiana Be Charge per l’espansione della mobilità elettrica nel Paese

(FERPRESS) – Roma, 18 DIC – La Banca europea per gli investimenti (BEI) supporterà Be Charge, una delle principali società italiane impegnata nello sviluppo della mobilità sostenibile, nell’ampliamento della propria infrastruttura di ricarica per la mobilità elettrica in tutta Italia. Le parti hanno sottoscritto un prestito di 25 milioni di euro per un periodo di 10 anni a Roma. Il progetto è supportato dalla Commissione europea attraverso il “Meccanismo per collegare l’Europa” (CEF) e il programma NER 300.

Pubblicato da AB il: 18/12/2019 h 11:49 - Riproduzione riservata