La BEI lancia la “Piattaforma di investimento Green Rail” per investimenti pubblici e privati

(FERPRESS) – Roma, 15 DIC – La BEI ha lanciato oggi la Green Rail Investment Platform, una nuova iniziativa per assistere gli investimenti pubblici e privati ​​nei progetti ferroviari.

Per accelerare l’attuazione degli investimenti ferroviari, la nuova piattaforma offre i servizi di prestito, combinazione e consulenza della BEI e degli strumenti finanziari dell’UE disponibili nell’ambito di InvestEU. È disponibile per tutti gli operatori ferroviari, i gestori dell’infrastruttura, le autorità dei trasporti e altre parti interessate. La piattaforma di investimento Green Rail mira ad affrontare esigenze specifiche del mercato, esplorare nuovi modelli di business e aumentare le opportunità per finanziare l’innovazione e l’azione per il clima nel trasporto ferroviario.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 15/12/2021 h 11:55 - Riproduzione riservata