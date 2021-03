Kyoto Club: PNRR, investire negli edifici del Residenziale e nel privato terziario per un’Italia più competitiva

(FERPRESS) – Roma, 25 MAR – Il Gruppo di Lavoro “Efficienza Energetica e Trasformazione Digitale” di Kyoto Club ha organizzato

il 25 marzo un incontro digitale per avviare un confronto con importanti rappresentanti istituzionali, ricercatori e attori di mercato, sulle opportunità offerte dal PNRR italiano come strumento per accelerare la decarbonizzazione del Paese attraverso l’efficienza energetica, la digitalizzazione e l’elettrificazione.

Elettrificare, digitalizzare, promuovere l’efficienza energetica: questi dovranno essere i principi guida che dovrebbero caratterizzare gli interventi previsti dal nuovo PNRR, con l’obiettivo di rendere la sostenibilità l’obiettivo principale del documento, così da accelerare la transizione ecologica, economica ed energetica del nostro Paese.

Pubblicato da COM il: 25/3/2021 h 16:41 - Riproduzione riservata