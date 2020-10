Knorr-Bremse e Rail Vision sperimentano i sistemi di rilevamento degli ostacoli sulle locomotive dell’operatore SBB Cargo

(FERPRESS) – Firenze, 13 OTT – Knorr-Bremse, leader mondiale nel mercato dei sistemi frenanti e di altri sistemi di sicurezza per veicoli ferroviari e commerciali e la startup israeliana Rail Vision equipaggeranno diverse locomotive da manovra dell’operatore svizzero SBB Cargo con Rail Vision’s Assisted Remote Shunting System per il rilevamento di ostacoli. La fase di test del prototipo dovrebbe essere completata entro il primo trimestre del 2021, dopodiché i partner inizieranno a studiare ulteriori opportunità di business per il sistema.

13/10/2020