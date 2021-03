Knorr-Bremse: equipaggerà 606 nuove carrozze della metropolitana per l’operatore di trasporto di Berlino Berliner Verkehrsbetriebe

(FERPRESS) – Roma, 8 MAR – Knorr-Bremse, leader mondiale nel mercato dei sistemi frenanti e di altri sistemi per veicoli ferroviari e commerciali, si è aggiudicata il più grande ordine multisistema della società fino ad oggi in collaborazione con il produttore svizzero di veicoli ferroviari Stadler.

Knorr-Bremse fornirà a Stadler i sistemi di frenata, ingresso e climatizzazione (HVAC) per 606 nuove carrozze della metropolitana destinate all’operatore della metropolitana di Berlino BVG. Questo è il primo ordine della società per sistemi di ingresso e HVAC nel segmento della metropolitana in collaborazione con Stadler Deutschland. Le consegne per l’ordine iniziale dovrebbero iniziare nel quarto trimestre del 2021, con le spedizioni finali entro la fine del 2026. Nel quadro più ampio, attraverso il suo impegno, Knorr-Bremse sta dando un contributo fondamentale alla creazione di disponibilità, efficienza e attrattiva mobilità.

“In termini sia di dimensioni che di rilevanza, questo ordine rappresenta un enorme successo per la nostra azienda ed è l’ordine più grande e più a lungo termine che Knorr-Bremse ha ricevuto da Stadler fino ad oggi”, commenta il dott. Jürgen Wilder, membro dell’esecutivo Consiglio di Knorr-Bremse AG e responsabile della divisione Rail Vehicle Systems.

“Basandoci sulla collaborazione di lunga data tra BVG, Stadler e Knorr-Bremse, siamo lieti di contribuire a rendere realtà questo investimento lungimirante nella nuova generazione di veicoli della metropolitana di Berlino. In un’ottica di valore aggiunto locale e come segno del nostro impegno a lungo termine nei confronti della città in cui opereranno le vetture della metropolitana, anche il nostro stabilimento di Berlino svolgerà un ruolo importante nella produzione e nella manutenzione delle apparecchiature “.

Equipaggiando questi veicoli del segmento metropolitano di Stadler, Knorr-Bremse sta salvaguardando e rafforzando la sua posizione di mercato nell’arena europea in più di un modo. A titolo di esempio, la precedente generazione di veicoli sulla metropolitana di Berlino, come la flotta della Serie IK entrata in servizio nel 2015, opera già con successo con le apparecchiature frenanti di Knorr-Bremse. Ora, per le nuove serie J e JK, Knorr-Bremse fornisce il sistema di controllo dei freni più venduto al mondo per le metropolitane moderne. Originariamente noto come EP2002 e con oltre 100.000 unità installate in tutto il mondo, questo sistema di controllo del freno meccatronico ora vedrà il servizio anche in Germania, in una versione ottimizzata che va dal nome della nuova famiglia di prodotti CubeControl. Di conseguenza, Stadler e BVG trarranno vantaggio da una tecnologia estremamente ben collaudata e allo stesso tempo aggiornata.

Accesso al segmento della metropolitana di Stadler Deutschland con ingresso e sistemi HVAC

Inoltre, per la prima volta in assoluto, Knorr-Bremse fornirà sistemi di ingresso e HVAC per le auto della metropolitana di Stadler Deutschland. “Solo per il marchio del nostro gruppo IFE, leader del mercato globale per i sistemi di accesso per veicoli su rotaia, questo è uno degli ordini più grandi nella storia dell’azienda. Insieme a Merak, la nostra filiale del Gruppo per le soluzioni di climatizzazione integrate, le nostre tecnologie offrono all’operatore della flotta la massima affidabilità, comfort ed efficienza energetica durante l’intero ciclo di vita del prodotto “, spiega il dottor Peter Radina, membro del consiglio di amministrazione di Knorr-Bremse Rail Sistemi del veicolo.

Le nuove auto saranno effettivamente equipaggiate con l’ultima versione del sistema di porte scorrevoli tipo RLS di IFE, le cui versioni precedenti si sono già dimostrate estremamente affidabili nella flotta di auto della metropolitana di BVG. Questi sistemi sono dotati di rilevamento avanzato degli ostacoli e illuminazione a LED sulle ante e facilitano l’imbarco e la discesa rapidi, sicuri e senza barriere. Gli scompartimenti passeggeri saranno inoltre dotati di moderni sistemi di riscaldamento e ventilazione, mentre le cabine di guida saranno dotate di sistemi HVAC ad alta efficienza energetica, tutti basati sulla vasta esperienza di Merak e componenti affidabili e collaudati.

La gamma di tecnologie del Gruppo non solo altamente innovative ma anche collaudate si è rivelata un fattore decisivo per la conquista della commessa.

In tutto, Knorr-Bremse fornirà parti di ricambio e gestirà la gestione dell’obsolescenza per l’intero ambito di fornitura del Gruppo per 32 anni. Queste misure assicurano che i sistemi forniti rimangano operativi per l’intera durata del contratto, evitando tempi di inattività imprevisti dei veicoli dovuti alla mancanza di componenti e aprendo la strada a una lunga vita di servizio per i vagoni della metropolitana. Inoltre, la manutenzione basata sulle condizioni basata sui dati aumenterà la disponibilità dei sistemi di ingresso, mentre cicli di manutenzione efficienti ottimizzano i costi operativi.

Con l’acquisto di un massimo di 1.500 nuove auto (quando le opzioni sono incluse), l’attuale flotta di metropolitana LPP sarà gradualmente modernizzata e ampliata nel prossimo decennio al fine di accogliere il crescente numero di passeggeri in futuro e soddisfare la crescente necessità di mobilità efficiente. Oltre all’ordine iniziale già ricevuto, se Stadler eserciterà le opzioni, tra il primo trimestre del 2026 e l’inizio del 2031, Knorr-Bremse sarà in grado di fornire tecnologie per ben 894 auto aggiuntive. La proficua collaborazione tra Stadler Deutschland e Knorr-Bremse risale al 2001 e copre la frenata e altri sistemi per molti diversi tipi di veicoli ferroviari, compresi i vagoni della metropolitana (IK), i veicoli ferroviari leggeri VARIOBAHN, i treni a due piani KISS e più unità basate su la piattaforma FLIRT.

Pubblicato da COM il: 8/3/2021 h 13:43 - Riproduzione riservata