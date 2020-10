Knorr-Bremse e Bombardier estendono il service agreement di diverse centinaia di locomotive in tutta Europa

(FERPRESS) – Firenze, 1 OTT – Knorr-Bremse, leader mondiale nel mercato dei sistemi frenanti e di altri sistemi di sicurezza per veicoli ferroviari e commerciali, ha firmato un’estensione dell’accordo di service per le locomotive TRAXX con Bombardier Transportation. Fino alla fine del 2025, KnorrBremse RailServices sarà responsabile della revisione dei sistemi frenanti di diverse centinaia di veicoli ferroviari TRAXX gestiti da Bombardier Transportation Service.

