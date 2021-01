Keolis si aggiudica contratti per gestione e manutenzione di due reti di autobus ad Aalborg e nello Jutland settentrionale

(FERPRESS) – Roma, 7 GEN – Il 21 dicembre 2020 l’autorità organizzatrice del trasporto pubblico nella regione dello Jutland, Nordjyllands Trafikselskab (NT), ha assegnato a Keolis la gestione e la manutenzione di due reti di autobus per servire la città di Aalborg, capitale del Nord Jutland, così come le principali città della regione. Situata nel nord-ovest del Paese, questa regione conta 500.000 abitanti.

