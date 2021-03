Keolis: presentati dati 2020. Debon, piani d’azione rigorosi hanno permesso di preservare il bilancio e contenere il debito

(FERPRESS) – Roma, 10 MAR – “In un contesto di crisi condizioni igienico-sanitarie senza precedenti, vorrei ringraziare moltissimo le squadre del Gruppo che si sono mobilitate incessantemente e hanno dimostrato capacità di risposta e resilienza per continuare la missione di servizio pubblico del Gruppo. Dall’inizio della crisi, Keolis ha lavorato a stretto contatto con le autorità al fine di attuare le necessarie misure sanitarie per la sicurezza di tutti, viaggiatori e dipendenti, e adattare l’offerta di trasporto. Il Gruppo è stato in grado di limitare l’impatto finanziario della pandemia istituendo piani d’azione rigorosi, che hanno permesso di preservare il nostro bilancio e contenere il nostro debito.

Tutte queste azioni ci consentono di avvicinarci al 2021 con fiducia per ritrovare la strada del ritorno crescita”.

Lo ha dichiarato Marie-Ange Debon, presidente del consiglio di amministrazione di Keolis in occasione della presentazione dei risultati 2020.

Il fatturato del Gruppo ha raggiunto 6,1 miliardi di euro nel 2020, in calo del 7,5% (-492 milioni di euro) rispetto al 2019. Questa diminuzione è principalmente spiegata dall’impatto della crisi sanitaria collegata al Covid in tutte le attività del Gruppo.

La redditività operativa del Gruppo (EBITDA ricorrente) è passata da 703 milioni di euro nel 2019 a 532 milioni di euro (-24%) per l’impatto della crisi sanitaria (-189 milioni di euro).

Il Tasso di margine EBITDA rappresenta l’8,7% del fatturato contro il 10,7% del 2019.

L’indebitamento finanziario netto (escluso IFRS16) è leggermente diminuito grazie alla disciplina finanziaria

flusso di cassa operativo rigoroso e controllato. Si attesta a 1.034 milioni di euro contro 1.121 milioni di euro

nel 2019.

