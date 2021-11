Keolis presenta un minibus elettrico autonomo telecomandato 5G che usa l’intelligenza artificiale

(FERPRESS) – Roma, 3 NOV – Il 28 ottobre 2021, Keolis e i suoi partner Ericsson, Telia, Urban ICT Arena, Intel e Tengineering hanno testato un minibus elettrico autonomo connesso in 5G e monitorato a distanza presso il Kista Science Center di Stoccolma. L’autobus è supportato da un sistema interno di intelligenza artificiale (AI) che rileva il benessere e il comportamento dei passeggeri.

