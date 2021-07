Keolis ottiene rinnovo del contratto per la rete di trasporto pubblico di Châteauroux

(FERPRESS) – Roma, 20 LUG – Nei giorni scorsi il Consiglio della Comunità di Châteauroux ha rinnovato la propria fiducia in Keolis per il funzionamento e la manutenzione di tutta la sua rete di trasporti pubblici Horizon.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it