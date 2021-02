Keolis continua il suo sviluppo negli Stati Uniti con un nuovo contratto per autobus in Virginia

(FERPRESS) – Roma, 3 FEB – Il 29 gennaio 2021, la Loudoun County Transport Authority ha assegnato Keolis il funzionamento e la manutenzione della rete di autobus della contea, dal 1 aprile 2021, per un periodo di cinque anni, attualmente gestito da due operatori distinti.

Articolata su 28 linee, questa rete consente ai 415.000 abitanti della contea e ai suoi visitatori di fare i loro viaggi sia in molti comuni della contea che a Washington DC e ai suoi sobborghi. Alcune di queste linee di autobus

consentiranno i collegamenti alla rete ferroviaria della Virginia Express, gestita anche essa da Keolis.

Per garantire il funzionamento e la manutenzione dei 117 autobus della rete, Keolis assumerà 120 nuovi dipendenti dai due operatori attualmente presenti.

Inoltre, il Gruppo intende migliorare l’esperienza del viaggiatore in particolare attraverso una maggiore puntualità degli autobus e il rafforzamento delle misure di manutenzione per i veicoli (compresa la pulizia e la disinfezione), per contribuire ad aumentare il traffico di rete, che dovrebbe raggiungere gli 1,6 milioni di passeggeri all’anno.

Grazie a questo contratto, Keolis conferma il suo attuale slancio negli Stati Uniti: durante gli ultimi otto mesi il Gruppo ha in particolare ottenuto proroghe di contratti operativi per i treni pendolari che servivano Boston e Washington DC e ne ha vinto due nuovi per la gestione di reti di autobus in Virginia e California.

Presente in Nord America dal 2002, il Gruppo, che impiega 6.300 persone, è tra gli operatori benchmark negli Stati Uniti e in Canada grazie in particolare alla gestione di reti di autobus, pullman, tram, treni, navette autonome, trasporti per persone con mobilità ridotta, trasporto su richiesta in più di 20 città.

Nel 2019, più di 110 milioni di viaggiatori hanno utilizzato un servizio di mobilità condivisa offerto da Keolis.

