Jonica Trasporti: è ora una società al 100 per cento di proprietà di Ast

(FERPRESS) – Messina, 20 MAR – La Jonica Trasporti da martedì è finalmente una società al 100% di proprietà di Ast. Lo annuncia con un post sulla sua pagina Facebook il deputato regionale Danilo Lo Giudice.

“In questo momento di grande apprensione per via del coronavirus che stiamo vivendo, poter condividere una notizia positiva per il nostro territorio credo che sia quanto mai opportuno…

Finalmente – scrivec Lo Giudice – siamo riusciti a raggiungere questo risultato straordinario grazie ad un’operazione di grande coraggio che ha visto la ricapitalizzazione da parte di Ast e la fuoriuscita del socio privato.

Ringrazio di cuore il presidente di Ast Gaetano Tafuri insieme all’Assessore Regionale Marco Falcone che hanno compreso le ragioni e l’importanza di questa società e sopratutto del servizio reso per i 20 comuni che vanno da Scaletta Zanclea a Sant’Alessio Siculo…

Adesso ci saranno alcuni adempimenti da fare, che stiamo seguendo insieme all’Amministratore unico Passari che ringrazio, ma sono già in corso i pagamenti degli stipendi arretrati”.

Pubblicato da RED il: 20/3/2020 h 10:00 - Riproduzione riservata