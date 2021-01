IVECO a Transpotec Logitec 2021 con un’offerta completa tra innovazione, soluzioni digitali e sostenibilità

(FERPRESS) – Milano, 14 GEN – IVECO – costruttore globale di veicoli commerciali di gamma pesante, media e leggera e di autobus – parteciperà all’edizione 2021 di Transpotec Logitec, il salone di riferimento in Italia per autotrasporto e logistica, in programma dal 10 al 13 giugno a Fiera Milano.

In un’area espositiva di oltre 2000 metri quadrati, IVECO esporrà l’intera gamma di mezzi, le più interessanti soluzioni ad alto tasso di innovazione insieme a novità pensate per un mercato sempre più attento a sicurezza, soluzioni green, servizi connessi.

Pubblicato da COM il: 14/1/2021 h 11:00 - Riproduzione riservata