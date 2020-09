IV Conferenza Nazionale Sharing Mobility: carpooling aziendale nel 2019 in forte crescita. Ora dopo il loockdown

(FERPRESS) – Roma, 28 SET – Tra i settori della sharing mobility più in difficoltà nell’emergenza coronavirus c’è stato il carpooling aziendale: l’attività sulle piattaforme di condivisione di passaggi in automobile sulle tratte casa-lavoro, ha registrato infatti nei periodi più difficili dell’emergenza punte negative dell’80%. A settembre il trend si attesta invece al -50% rispetto a dicembre 2019 e nelle prossime settimane è probabile una ripresa del carpooling aziendale. Resta però forte l’incertezza legata all’evolversi della pandemia e la conseguente paura da parte delle aziende circa la responsabilità di eventuali focolai.

