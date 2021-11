ITT Motion Technologies: Carello (VP of HR- HRBP), comparto ferroviario in Europa contro il gender gap

(FERPRESS) – Roma, 16 NOV – “Nell’anno europeo delle ferrovie, tutto il comparto si sta mobilitando per sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sulla necessità di implementare la mobilità su ferro evidenziandone i vantaggi in termini di sostenibilità ambientale, economica e sociale. La nostra impresa, che fa della parità un principio irrinunciabile, sostiene in maniera convinta l’accordo che la CER (Comunità europea imprese ferroviarie che rappresenta il settore in seno alle istituzioni europee) e la ETF (Federazione europea dei lavoratori ferroviari) hanno siglato con l’obiettivo di favorire una maggiore presenza delle donne nel comparto”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 16/11/2021 h 12:42 - Riproduzione riservata