ITF e IATA: supporto da parte dei governi essenziale per proteggere i lavori e preservare l’industria aeronautica

(FERPRESS) – Roma, 21 APR – L’International Transport Workers ‘Federation (ITF) e l’International Air Transport Association (IATA) hanno chiesto il sostegno dei governi al settore dell’aviazione, per proteggere i posti di lavoro e garantire che i servizi aerei possano essere mantenuti.

La situazione economica nell’industria aeronautica è grave. La domanda di passeggeri aerei è diminuita dell’80%. Le compagnie aeree stanno affrontando una crisi di liquidità che minaccia la redditività di 25 milioni di posti di lavoro direttamente e indirettamente dipendenti dal trasporto aereo, compresi quelli nei settori del turismo e dell’ospitalità.

In una dichiarazione congiunta (pdf), ITF e IATA hanno invitato i governi a:

Garantire che la protezione degli operatori sanitari che si prendono cura di quelli con COVID-19 sia prioritaria;

Coordinarsi attentamente tra loro e con l’industria per garantire azioni armonizzate ed efficaci per proteggere la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio;

Fornire supporto finanziario e regolamentare immediato alle compagnie aeree, al fine di mantenere la sostenibilità di termini e condizioni per i lavoratori del trasporto aereo;

Aiutare l’industria a riavviarsi rapidamente adattando le normative e abolendo le restrizioni di viaggio in modo prevedibile ed efficiente.

IATA e ITF hanno inoltre preso atto del contributo dell’industria aeronautica per contribuire ad alleviare la crisi COVID-19 mantenendo aperte le catene di approvvigionamento e rimpatriando i cittadini. I professionisti dell’aviazione si stanno inoltre offrendo volontari in prima linea per assistere i servizi medici nella lotta contro COVID-19.

“Le compagnie aeree stanno affrontando il periodo più critico nella storia dell’aviazione commerciale. Alcuni governi sono intervenuti per aiutare e li ringraziamo. Ma è necessario molto di più. Il sostegno finanziario diretto è essenziale per mantenere posti di lavoro e garantire che le compagnie aeree possano rimanere imprese redditizie. E quando il mondo sarà pronto a ricominciare a viaggiare, l’economia globale avrà bisogno del meglio dell’aviazione per contribuire a ripristinare la connettività, il turismo e le catene di approvvigionamento globali. Ciò richiederà un approccio armonizzato con l’industria, i lavoratori e i governi che lavorano insieme “, ha dichiarato Alexandre de Juniac, direttore generale e CEO della IATA.

“IATA e ITF hanno un obiettivo condiviso per garantire un futuro sostenibile per l’industria aeronautica. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo bisogno di un’azione urgente ora. È fondamentale che i governi comprendano l’importanza dell’industria aeronautica nella ricostruzione dell’economia globale e sostengano l’industria. Sono necessarie decisioni audaci per investire nel futuro delle compagnie aeree e proteggere i posti di lavoro e i mezzi di sussistenza dei lavoratori dei trasporti che guideranno la ripresa economica quando COVID-19 è stato contenuto. I lavoratori e l’industria hanno unito le forze, invitiamo più governi a unirsi a noi in un approccio coordinato per mantenere in movimento l’industria e le sue catene di approvvigionamento essenziali “, ha affermato Stephen Cotton, segretario generale di ITF.

Pubblicato da GR il: 21/4/2020 h 11:03 - Riproduzione riservata