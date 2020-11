Italo riduce le tratte coperte a 8. La Rocca, situazione molto critica. Serve intervento del Governo

(FERPRESS) – Roma, 11 NOV – L’ultimo Dpcm ha introdotto alcune restrizioni alle attività che colpiscono anche il mondo del trasporto: TPL e ferrovie possono arrivare al massimo al 50% di capienza.

Anche per questa ragione, Ntv ha deciso di ridurre la sua offerta: se prima del Covid le tratte coperte erano 112, ora passano a 8.

L’Amministratore delegato di Italo, Gianbattista La Rocca, in un’intervista al TGR-Piazza Affari ieri ha dichiarato: “la situazione è molto critica e difficile. Noi di fatto siamo nelle stesse condizioni della scorsa primavera. Oggi viaggeranno sui nostri treni non più di 1000 persone mentre nel periodo pre Covid avevamo in media 60 mila persone al giorno, dunque c’è una riduzione della domanda del 95%”.

“Noi dal canto nostro – ha aggiunto La Rocca – stiamo facendo di tutto per rimettere in sicurezza il sistema e l’azienda: fermiamo i treni perchè siamo costretti e non c’è dubbio che abbiamo bisogno di un aiuto da parte del Governo”.

“Gli aiuti servirebbero – chiarisce l’Ad – perchè, quando sarà passata l’emergenza e ci sarà una ripresa, non deve venir fuori una concorrenza indebolita. Tutti conosciamo i vantaggi della concorrenza, sociali ed economici: abbiamo accorciato le distanze tra le città, il prezzo è diminuito del 50% e la domanda si è raddoppiata in 8 anni.

A livello economico abbiamo reso efficace l’aver investito per far infrastrutture e AV. La nostra azienda in 10 anni ha investito più di 1,5 miliardi”.

Alla domanda del giornalista “Soddisfatti dal Governo, per quanto fatto?”, La Rocca spiega “il decreto Rilancio di maggio ha previsto un fondo Covid di 1,2 mld. Quel fondo, che non è solo per Ialo ma tutto il settore a mercato, ossia anche Frecce e merci, era stato previsto per coprire i danni del primo lockdown e a oggi noi ancora non l’abbiamo ottenuto perchè mancano dei passaggi burocratici, delle autorizzazioni.

Tra l’altro è un fondo non sufficiente perchè ora siamo di fronte a un secondo lockdown e quindi a un allungamento dei tempi dell’emergenza. Servirebbe quindi un’estensione del fondo e anche uno sconto sul pedaggio, cioè sulle tariffe che noi paghiamo per viaggiare sulla rete nazionale”.

Pubblicato da RED il: 11/11/2020 h 13:03 - Riproduzione riservata