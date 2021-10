Italo presente a “Italy Goes Green”. Continua l’impegno per la sostenibilità

(FERPRESS) – Roma, 7 OTT – La sostenibilità ha accompagnato la crescita di Italo sin dalla sua fondazione, caratterizzandosi come uno dei tratti distintivi dell’azienda. Per questo motivo Italo ha partecipato a “Italy Goes Green” l’evento organizzato il 1° ottobre da Vodafone Italia, Officine Italia e Politecnico di Milano, con il supporto di ANCI e ASviS, nel contesto di All4Climate Italy 2021 – l’iniziativa lanciata dal Ministero per la Transizione Ecologica.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 7/10/2021 h 11:42 - Riproduzione riservata