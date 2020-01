Italo organizza insieme ad Adecco una giornata di recruiting per il 30 gennaio a Milano

(FERPRESS) – Roma, 13 GEN – Italo organizza insieme ad Adecco una giornata di recruiting per il 30 gennaio. Lo Station Day si terrà presso la sede di Adecco a Milano, in via Tolmezzo 15.

In questa giornata Italo presenterà prima la realtà aziendale ai candidati, per poi passare ad una fase di assessment con prove di gruppo per terminare poi il tutto con un colloquio individuale con ogni singolo partecipante.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 13/1/2020 h 13:02 - Riproduzione riservata