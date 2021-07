Italo: investimenti su dorsale adriatica. La Rocca incontra delegazione Fondazione pugliese

(FERPRESS) – Roma, 22 LUG – La promessa dell’Ad di Italo-Ntv (la seconda più importante impresa ferroviaria AV italiana con 1500 addetti, 50 treni e oltre 700 mln di fatturato), #GianbattistaLaRocca, di “avviare da subito uno studio per accrescere l’offerta del servizio ferroviario lungo la dorsale Adriatica” è il più importante risultato raggiunto oggi dalla delegazione della Fondazione “L’isola che non c’è”, composta dal presidente nazionale dell’Ordine dei medici, #FilippoAnelli, dal Presidente della Università Lum, #EmanueleDegennaro, e dal presidente onorario della Fondazione, il giornalista #FrancoGiuliano.

