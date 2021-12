Italo: entrati in flotta ultimi 4 EVO portando così a 51 il totale dei treni. La Rocca, continuiamo a investire in qualità

(FERPRESS) – Roma, 9 DIC – Italo continua ad investire per guidare la ripartenza dell’intero settore ed essere accanto ai viaggiatori, nonostante il periodo ancora complicato. È per questo motivo che dal 2 dicembre, con l’avvicinarsi del nuovo orario invernale che sarà in vigore dal 12, sono entrati in flotta gli ultimi 4 treni Italo EVO, portando così a 51 il totale dei treni (25 AGV e 26 EVO).

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 9/12/2021 h 11:59 - Riproduzione riservata