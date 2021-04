Italo e Agis insieme per una ripartenza dello spettacolo ad alta velocità

(FERPRESS) – Roma, 30 APR – E’ stata siglata negli scorsi giorni una convenzione tra ITALO ed AGIS – Associazione Generale Italiano dello Spettacolo. Una partnership fortemente voluta da entrambi, nata con un duplice obiettivo: riservare iniziative promozionali in favore dei viaggiatori di ITALO e al contempo dare visibilità agli eventi organizzati dagli associati ad AGIS.

