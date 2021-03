Italo e ActionAid insieme per la parità di genere e contro la violenza sulle donne. Oggi il webinar

(FERPRESS) – Roma, 8 MAR Italo e ActionAid oggi, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, organizzano un evento digitale incentrato sulla parità di genere e la lotta contro ogni forma di violenza sulle donne. Il webinar a cui tutta la community potrà partecipare tramite i canali social ufficiali di Italo e ActionAid, inizierà alle 14 e le due realtà racconteranno le tappe di un percorso che hanno deciso di intraprendere per fornire gli strumenti di comprensione e di consapevolezza per ridurre la diseguaglianza di genere, realizzare l’empowerment femminile e lottare contro ogni forma di violenza.

Pubblicato da COM il: 8/3/2021 h 11:07