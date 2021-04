Italo compie 9 anni e presenta tante novità di network. Dal 27/05 previsti 62 servizi al giorno

(FERPRESS) – Roma, 28 APR – Italo compie oggi 9 anni ed annuncia novità di network e destinazioni, per garantire sempre maggiori collegamenti in ogni zona del Paese ai propri viaggiatori. Continua infatti a crescere l’offerta che, dal 27 Maggio, arriva a 62 servizi giornalieri, il doppio rispetto ai servizi attuali: un aumento dunque importante per accompagnare la ripresa del Paese.

Diventeranno 19 i viaggi quotidiani sulla direttrice Torino-Milano-Roma-Napoli-Salerno, con l’aggiunta di 7 nuovi servizi, ad orari particolarmente richiesti dai viaggiatori. Ci saranno 3 nuove partenze da Nord verso Sud che amplieranno l’offerta mattutina: da Torino alle 9.33 con arrivo a Roma alle 14:19, da Milano alle 11:40 con arrivo a Salerno alle 17:39 e da Torino alle 11:28 con arrivo a Napoli alle 17:43. Altri 4 viaggi giornalieri lungo la direttrice Sud Nord: al mattino da Napoli alle 6:20 con arrivo a Torino 12:35, sempre da Napoli partenza alle 11:20 con arrivo a Milano alle 16:20, nel pomeriggio da Roma alle ore 14:40 con arrivo a Torino alle 19:27 ed infine da Napoli alle 17:20 con arrivo a Milano alle 22:20.

