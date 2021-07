Italo arriva in Sicilia. Attivata la partnership con Blujet con 6 coincidenze giornaliere

(FERPRESS) – Roma, 5 LUG – Italo collega la Sicilia con 6 servizi al giorno grazie all’accordo con Blujet, la società di RFI (Gruppo FS) dedicata al collegamento navale dei passeggeri tra Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria. Dall’8 Luglio ci saranno infatti 6 collegamenti in coincidenza: 3 in arrivo dal Nord a Villa San Giovanni per poi proseguire con la nave veloce verso Messina e 3 di ritorno per riprendere il treno Italo da Villa San Giovanni.

Pubblicato da COM il: 5/7/2021 h 11:50 - Riproduzione riservata