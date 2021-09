Italian port days: il programma dell’Adsp del mare Adriatico centrale per la 3a edizione della manifestazione

(FERPRESS) – Ancona, 14 SET – Pronti a salpare con gli Italian port days. L’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale aderisce alla terza edizione della manifestazione nazionale coordinata da Assoporti con lo scopo di avvicinare le comunità alla vita e alla cultura portuale, per far conoscere gli scali, i protagonisti e le attività di queste realtà. Diverse le iniziative organizzate dall’Autorità di sistema portuale, fra settembre e ottobre, nei porti di competenza impegnati nella promozione dei rapporti con i territori.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

