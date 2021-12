Italiadomani: il Ministro Giovannini a L’Aquila illustra il Pnrr, i progetti e la strategia

(FERPRESS) – L’Aquila, 10 DIC – “I progetti del Pnrr saranno realizzati perché questa volta la questione tempo è determinante per ottenere il finanziamento europeo. Prima i tempi, poi i progetti e infine il finanziamento. Dietro le risorse ci sono progetti identificati e il relativo cronoprogramma”. Questo il primo messaggio che il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini ha voluto sottolineare a L’Aquila, partecipando alla quinta tappa del tour nazionale ‘Italiadomani- Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza’ organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per illustrare contenuti e opportunità del Piano.

