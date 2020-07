Italia Veloce: Serracchiani (Pd), occasione per dare scossa a ferrovie in Fvg

(FERPRESS) – Roma, 7 LUG – “Un’occasione straordinaria per dare una scossa alle opere ferroviarie strategiche per il Friuli Venezia Giulia e a servizio del Paese. Semplifichiamo gli investimenti per contrastare la crisi rendendo la regione più competitiva e dimostrando che sappiamo spendere bene i fondi europei”. Così la deputata Debora Serracchiani (Pd), commenta in una nota stampa, l’inserimento nel piano “Italia Veloce” del potenziamento del collegamento ferroviario Venezia-Trieste, dell’upgrading infrastrutturale e tecnologico della linea Trieste-Divaca, e del raddoppio della Udine-Cervignano.

