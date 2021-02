Italia Veloce: audizione dei commissari straordinari FS. Napoli-Bari in testa tra opere più avanzate

(FERPRESS) – Roma, 3 FEB – E’ il turno dei Commissari straordinari per le infrastrutture ferroviarie nelle audizioni che si sono tenute presso le Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera. Sono stati via via auditi: Vera Fiorani, amministratrice delegata e direttrice generale di RFI Spa; Vincenzo Macello, responsabile direzione investimenti di RFI Spa; Paola Firmi, responsabile direzione tecnica di RFI Spa; Roberto Pagone, responsabile Area Sud direzione investimenti di RFI Spa; Filippo Palazzo, dirigente di RFI Spa in quiescenza; Chiara De Gregorio, responsabile SO Programma soppressione PL e risanamento acustico di RFI Spa; Mariano Cocchetti, referente di progetto Terzo valico dei Giovi e Nodo di Genova Direzione investimenti di RFI Spa.

Pubblicato da AD il: 3/2/2021 h 13:29 - Riproduzione riservata