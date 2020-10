Italia-San Marino: al MIT confronto su utilizzo aeroporto di Rimini e sui collegamenti viabilistici

(FERPRESS) – Roma, 14 OTT – L’utilizzo dell’aeroporto di Rimini da parte della Repubblica di San Marino e i collegamenti viabilistici interregionali con l’Emilia Romagna e le Marche sono gli argomenti al centro dell’incontro bilaterale che si è tenuto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tra la Ministra Paola De Micheli, il Segretario di Stato sanmarinese alle Finanze con delega ai Trasporti, Marco Gatti e il collega con la delega alle Infrastrutture, Stefano Canti.

